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Если Соединенные Штаты введут санкции на российский алюминий, то это приведет экономику США к состоянию надвигающейся рецессии, считает профессор-международник Марк Л. Буш. Об этом он написал в своей статье для издания The Hill.

"У США ненасытный аппетит к алюминию. Зеленые инициативы, например, нацеленные на электромобили и солнечные батареи, сильно подогревают этот аппетит. По разным оценкам, к 2030 году мировой спрос на алюминий вырастет на 40%", – говорится в публикации.

По словам эксперта, американская промышленность ежегодно потребляет около 15% российского алюминия, с каждым годом, указал он, спрос будет только увеличиваться.

Запрет может спровоцировать введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов, а также усугубить растущую инфляцию, считает Буш.

В середине октября агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения запрета на импорт алюминия из России.

В публикации указывалось, что такие меры будут иметь для глобального рынка далеко идущие последствия, потенциально вынуждая американских потребителей спешно заниматься поиском альтернативного поставщика металла.

США и ряд других западных стран усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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