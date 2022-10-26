США ввели санкции против российского бизнесмена Игоря Чайки и певицы Жасмин

Фото: depositphotos/Kordin

Соединенные Штаты объявили о новых санкциях в отношении 12 российских организаций и 8 физических лиц. Так, под ограничения подпал предприниматель, меценат Игорь Чайка. Информацией об этом поделились в Минфине США, передает РИА Новости.

Кроме того, в санкционном списке оказались молдавский политик Илан Шор и его супруга Сара Шор – известная как певица Жасмин, а также молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.

30 сентября Белый дом ввел в отношении РФ новый пакет санкций, в который вошли множество физических и юридических лиц. Под ограничения подпали члены Госдумы и Совета Федерации.

Введены санкции и против членов семей премьер-министра РФ Михаила Мишустина, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а также родственников главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и мэра Москвы Сергея Собянина.

Позднее, 6 октября, Совет ЕС одобрил восьмой пакет санкций в отношении России, в который вошел потолок цен на российскую нефть. Ограничениями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.

Помимо этого, 13 октября Европейский союз продлил на год санкции в сторону физических и юридических лиц, которые ответственны, по словам ЕС, за передачу и применение химического вооружения.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!