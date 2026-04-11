Депутат Разворотнева и активисты поздравили бойцов СВО в госпитале с Пасхой

Депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Светлана Разворотнева приняла участие в ежегодной пасхальной акции волонтеров партии и окружного движения "Семейный батальон".

Участники гуманитарной акции посетили бойцов СВО, которые проходят реабилитацию в клинической больнице № 85 на юге Москвы, и передали пасхальные угощения. Разворотнева отметила, что к акции присоединились жители юга столицы.

"В ЮАО активно помогают нашим военнослужащим в зоне специальной военной операции и госпиталям. В прошлом году собрали около 1,5 тысячи тонн гуманитарного груза. В округе системно работают более 300 волонтеров", – добавила она.

Кроме того, движение "Семейный батальон", которое было создано активными жителями ЮАО, на регулярной основе собирает вещи для фронта и госпиталей. К ежегодной акции "Добрые встречи" подключились сотни жителей города, подготовившие для военных более 100 пасхальных угощений.

Депутат указала на то, что в столице действует комплексная система поддержки участников СВО и их семей. В Едином центре поддержке можно получить городские услуги – специалисты дадут консультацию по вопросам реабилитации, помогают с трудоустройством, оказывают социальную и юридическую помощь.

Помимо этого, некоммерческие организации реализуют программы профессиональной переквалификации, оказывают бытовую поддержку, помогают детям из семей военнослужащих развиваться в спорте и творчестве.

Ранее сообщалось, что в Москве уже более 3 тысяч родственников участников СВО прошли бесплатное обучение востребованным профессиям или повысили уровень квалификации. Трудоустроились свыше 75% выпускников.

Как подчеркнула заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в основе программ лежат гибкость, персональный подход и практическая направленность. Большой популярностью пользуются программы с возможностью работы по гибкому графику или удаленно.

