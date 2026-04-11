Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
11 апреля, 14:27

Общество

Депутат Разворотнева и активисты поздравили бойцов СВО в госпитале с Пасхой

Фото: Полина Логачева

Депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Светлана Разворотнева приняла участие в ежегодной пасхальной акции волонтеров партии и окружного движения "Семейный батальон".

Участники гуманитарной акции посетили бойцов СВО, которые проходят реабилитацию в клинической больнице № 85 на юге Москвы, и передали пасхальные угощения. Разворотнева отметила, что к акции присоединились жители юга столицы.

"В ЮАО активно помогают нашим военнослужащим в зоне специальной военной операции и госпиталям. В прошлом году собрали около 1,5 тысячи тонн гуманитарного груза. В округе системно работают более 300 волонтеров", – добавила она.

Кроме того, движение "Семейный батальон", которое было создано активными жителями ЮАО, на регулярной основе собирает вещи для фронта и госпиталей. К ежегодной акции "Добрые встречи" подключились сотни жителей города, подготовившие для военных более 100 пасхальных угощений.

Депутат указала на то, что в столице действует комплексная система поддержки участников СВО и их семей. В Едином центре поддержке можно получить городские услуги – специалисты дадут консультацию по вопросам реабилитации, помогают с трудоустройством, оказывают социальную и юридическую помощь.

Помимо этого, некоммерческие организации реализуют программы профессиональной переквалификации, оказывают бытовую поддержку, помогают детям из семей военнослужащих развиваться в спорте и творчестве.

Ранее сообщалось, что в Москве уже более 3 тысяч родственников участников СВО прошли бесплатное обучение востребованным профессиям или повысили уровень квалификации. Трудоустроились свыше 75% выпускников.

Как подчеркнула заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в основе программ лежат гибкость, персональный подход и практическая направленность. Большой популярностью пользуются программы с возможностью работы по гибкому графику или удаленно.

Читайте также


обществогород

Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика