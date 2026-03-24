Родственники бойцов СВО могут освоить новые профессии при поддержке Москвы

В Москве уже более 3 тысяч родственников участников СВО прошли бесплатное обучение востребованным профессиям или повысили уровень квалификации. Трудоустроились свыше 75% выпускников, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что город выстраивает системную поддержку как самих бойцов, так и их родных.

"Близкие военнослужащих берут на себя заботу о семье, а также стремятся к профессиональному развитию и построению карьеры. Мы постарались организовать помощь так, чтобы родственники бойцов могли учиться в удобном формате, выбирать востребованные направления или осваивать то, что давно хотели попробовать", – сказала Ракова.

Она отметила, что в основе программ лежат гибкость, персональный подход и практическая направленность.

Короткие программы доступны женам и детям бойцов СВО старше 18 лет. Записаться можно в Едином центре поддержки участников спецоперации и членов их семей. Большой популярностью пользуются программы с возможностью работы по гибкому графику или удаленно.

Самыми популярными стали программы развития цифровых компетенций, психология, творческие и промышленные профессии, индустрия красоты и вождение. В частности, более 1,5 тысячи родственников военнослужащих освоили водительские навыки.

Карьерные консультанты помогают сформулировать запрос, оценить опыт, а также подобрать оптимальную программу обучения. Учитываются и жизненные обстоятельства конкретной семьи.

Большинство программ реализует центр "Профессионал" – более 50. Также по индивидуальному запросу обучение могут организовать и на других площадках города, например в центре практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках. Здесь можно пройти обучение по 75 востребованным специальностям.

После карьерные консультанты помогают улучшить резюме, подобрать подходящие вакансии и организуют встречи с потенциальными работодателями.

Ранее в столичном центре "Моя работа" прошел 4-дневный интенсив "Женское дело". В нем приняли участие жены бойцов СВО и предпринимательницы. За четыре дня они прошли путь от идеи до готового бизнес-проекта. Разобраться в маркетинге, финансах и юридических вопросах женщинам помогли эксперты.