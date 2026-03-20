В Москве прошел интенсив для жен бойцов СВО и начинающих предпринимательниц

В столичном центре "Моя работа" прошел 4-дневный интенсив "Женское дело", в котором приняли участие жены бойцов СВО и предпринимательницы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Более половины жителей столицы, открывших свое дело при помощи центра "Моя работа", – женщины. Мы предлагаем различные сервисы, которые помогают им развиваться в карьере и повышать квалификацию", – отметил замруководителя службы занятости населения города Денис Тараканов.

По его словам, акселератор "Женское дело" стал не просто образовательной программой, а возможностью получить поддержку и начать свое дело. За 4 дня участницы интенсива прошли путь от идеи до готового бизнес-проекта. Разобраться в маркетинге, финансах и юридических вопросах им помогли эксперты.

В первый день интенсива участницы познакомились с основами предпринимательства, бизнес-мышления, а также узнали о мерах господдержки, получили первое задание и начали прорабатывать собственные идеи вместе с наставниками.

На следующий день женщины освоили инструменты построения бизнес-модели, разработки маркетингового плана и стратегии продвижения. Третий день посвятили финансам, созданию команды и искусству публичных выступлений. Также были занятия по эффективной коммуникации и продвижению личного бренда, после чего участницы приступили к подготовке защиты проектов.

В заключительный день они представили свои бизнес-проекты перед жюри, получили обратную связь и рекомендации по развитию дела. Лучшие инициативы были награждены.

Среди участниц интенсива была 42-летняя предпринимательница Виктория Яшкова, которая вместе с мужем развивает производство изделий из оргстекла. Однако пара столкнулась с отсутствием четкой системы управления и неструктурированным продвижением.

В ходе обучения женщина смогла проработать ошибки и выстроить стратегию продвижения. По ее словам, особую роль сыграла работа с наставниками, которые разобрали задачи бизнеса и дали советы.

В свою очередь, 43-летний психолог Анна Семикина представила на акселераторе проект по укреплению ментального и физического здоровья женщин. До участия в программе она сомневалась, готов ли он к коммерческому формату.

Во время работы с наставниками Семикина поняла, что существенная часть проекта реализована и протестирована, есть аудитория и интерес. Оставалось только выстроить системную монетизацию. Как указала женщина, раньше ее сдерживала неуверенность, но теперь она видит, что проект готов к продвижению и получению дохода.

Ранее сообщалось, что в "Активном гражданине" проходит исследование, посвященное развитию московских обучающих программ и мероприятий для предпринимателей. На первом этапе участники заполнят анкету о наличии собственного дела и опыте взаимодействия с проектом "Малый бизнес Москвы". Во второй части они ответят на различные вопросы.