Проект помощи бойцам СВО и госпиталям запустили в Москве при поддержке военврача Назарова

Фото: Алексей Прозоров

В столичном районе Теплый Стан стартовала гуманитарная программа по поддержке бойцов спецоперации и военных медучреждений. Проект реализуется при поддержке замначальника филиала военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко, военврача Дмитрия Назарова.

По его словам, инициатива стала ответом на реальные запросы медицинских учреждений и российских военнослужащих. Она предполагает адресное обеспечение госпиталей и воинских частей тем, что им необходимо.

"В эту инициативу включились неравнодушные люди, готовые помогать на постоянной основе. Такая поддержка имеет большое значение и показывает, что взаимовыручка и солидарность – это действительно объединяющие общество ценности", – отметил Назаров.

На первом этапе гуманитарную помощь соберут для воинской части, находящейся в городе Богучаре на юге Воронежской области. Для этого представители "Молодой гвардии" открыли пункт приема предметов первой необходимости. Найти его можно в управе района по адресу улица Профсоюзная, дом 154, корпус 2. Пункт работает по будням с 08:00 до 17:00, присоединиться могут все желающие.

Собранные грузы отправят в медучреждения и воинские части в соответствии с запросами военных врачей. Организаторы также займутся координацией волонтеров, чтобы оперативно реагировать на изменения в потребностях бойцов.

Ранее сообщалось, что в Москве уже более 3 тысяч родственников участников СВО прошли бесплатное обучение востребованным профессиям или повысили уровень квалификации. Трудоустроились свыше 75% выпускников.

Как подчеркнула заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в основе программ лежат гибкость, персональный подход и практическая направленность. Большой популярностью пользуются программы с возможностью работы по гибкому графику или удаленно.