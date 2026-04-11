Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
11 апреля, 19:56

Транспорт

Популярность речного электротранспорта в Москве выросла на 6% с начала года

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Популярность речного электротранспорта в столице продолжает расти: с начала 2026 года количество перевезенных пассажиров увеличилось на 6%, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, по поручению Сергея Собянина в городе активно развивается регулярное речное движение. Жители столицы все чаще выбирают электросуда как один из видов городского транспорта. За первый квартал 2026 года по Москве-реке было перевезено более 280 тысяч человек.

Ликсутов также отметил, что в последнее воскресенье марта максимальное число пассажиров превысило 8,8 тысячи человек – это рекордный показатель за все время работы проекта.

Ранее сообщалось, что свыше 250 рейсов по Москве-реке совершило гибридное прогулочное судно "Стрельна" с начала его курсирования. Всего с начала запуска судно прошло уже более 6 тысяч километров. Время речной прогулки на судне составляет 1 час 45 минут.

Москва планирует перевести весь общественный транспорт на электротягу к 2035 году

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика