Популярность речного электротранспорта в Москве выросла на 6% с начала года

Популярность речного электротранспорта в столице продолжает расти: с начала 2026 года количество перевезенных пассажиров увеличилось на 6%, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, по поручению Сергея Собянина в городе активно развивается регулярное речное движение. Жители столицы все чаще выбирают электросуда как один из видов городского транспорта. За первый квартал 2026 года по Москве-реке было перевезено более 280 тысяч человек.

Ликсутов также отметил, что в последнее воскресенье марта максимальное число пассажиров превысило 8,8 тысячи человек – это рекордный показатель за все время работы проекта.

Ранее сообщалось, что свыше 250 рейсов по Москве-реке совершило гибридное прогулочное судно "Стрельна" с начала его курсирования. Всего с начала запуска судно прошло уже более 6 тысяч километров. Время речной прогулки на судне составляет 1 час 45 минут.