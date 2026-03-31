Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
31 марта, 17:33

Транспорт

Подготовка причалов к летнему сезону завершилась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Специалисты завершили подготовку причалов Москвы к летнему сезону. Всего они проверили 24 остановки регулярных речных маршрутов, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В рамках работ специалисты провели водолазное обследование дна у причалов, в результате которого не нашли препятствий для судоходства. Также они проверили крепления плавучих причалов, осмотрели резиновые демпферы, сдерживающие механические колебания и удары в воде, перевели на летний режим работы климатические системы.

"3 раза в год проводим водолазное обследование всех причалов и работы по их регулировке. В рамках подготовки причалов к лету мы также проверили техническое состояние систем якорения", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Для этого эксперты обследовали 384 троса и 192 якоря.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели всю дорожно-уборочную технику на летний режим работы. Машины оснастили поливомоечным оборудованием для ежедневной уборки города. Помимо этого, на склады временного хранения были вывезены контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов.

Сергей Собянин: началась подготовка фонтанов к новому сезону

Читайте также


транспортгород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика