Пасхальные украшения установили у двух станций метро и Северного речного вокзала

Фото: transport.mos.ru

На двух станциях метро и возле Северного речного вокзала появились праздничные инсталляции в честь Пасхи. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы в мессенджере MAX.

Украшения высотой почти 5 метров разместили у первых выходов станций метро "Парк Культуры" и "Краснопресненская", а также у здания Северного речного вокзала. Отмечается, что праздничные инсталляции устанавливаются третий год подряд.

Ранее свыше 100 декоративных конструкций появились в Москве перед Пасхой. Самая масштабная композиция была установлена возле храма Христа Спасителя.

Станцию метро "Трубная" тоже украсили тематическими элементами декора в преддверии Пасхи. Украшения можно будет увидеть своими глазами до 13 апреля включительно. По словам заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, праздничные украшения на "Трубной" к различным событиям стали уже доброй традицией.