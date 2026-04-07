Станцию "Трубная" столичного метро украсили к Пасхе

Тематические украшения в честь Пасхи, включая пасхальные яйца с узорами, появились на станции метро "Трубная", сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

"К Пасхе мы разместим на станции "Трубная" 140 тематических элементов под потолочным сводом", – отметил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Увидеть пасхальные украшения можно до 13 апреля включительно. По словам Ликсутова, тематические украшения на "Трубной" к различным праздникам стали уже доброй традицией.

Ранее сообщалось, что ЦППК планирует назначить дополнительные остановки для пригородных поездов на Пасху. Некоторые составы будут делать дополнительные остановки на станциях, находящихся рядом с храмами и мемориальными местами.

