10 апреля, 16:54

Город

Более 100 декоративных конструкций украсили Москву в преддверии Пасхи

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Свыше 100 декоративных конструкций появились в Москве перед Пасхой, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Самая масштабная композиция была установлена возле храма Христа Спасителя, обратил внимание заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Территорию возле собора теперь украшают две 30-метровые воздушные арки с белыми розами и инсталляции "Весенний лес" с пасхальными символами.

Кроме того, у центрального входа расположилось пятиметровое декоративное пасхальное яйцо и световые буквы "ХВ".

В свою очередь, возле Богоявленского кафедрального собора можно увидеть декоративные пасхальные яйца, окрашенные в красный цвет и украшенные золотистыми узорами. Вечером они подсвечиваются гирляндами. Еще одной важной частью праздничного оформления стали 45 световых деревьев, украшенных розовыми цветами и пасхальными яйцами.

Как уточнили в комплексе, кроме крупных конструкций, на территориях столичных храмов было принято решение установить также небольшие декоративные элементы. Вместе со светящимися деревьями они формируют основу пасхального оформления мегаполиса.

В пресс-службе также напомнили, что за последние годы в городе удалось накопить достаточный запас декоративных элементов, позволяющих обеспечить полноценное праздничное оформление.

"Все световые и декоративные конструкции многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида", – заключили в КГХ.

Первые украшения в честь Пасхи появились в Москве на станции метро "Трубная". Специалисты Дептранса разместили под потолочным сводом 140 праздничных элементов, включая пасхальные яйца с узорами. Увидеть их можно до 13 апреля.

Сразу после преображение получила и инновационная достопримечательность "Матрешка Москвы", расположенная в парке "Зарядье". На статичном цилиндре стали транслировать видеооткрытки с традиционными пасхальными мотивами, а на кинетической инсталляции начали проецироваться кулич высотой 22 метра и яркое яйцо.

