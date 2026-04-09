Сергунина: парки в разных районах Москвы подготовили пасхальную программу

В Москве 11 и 12 апреля пройдут мероприятия, посвященные празднованию Пасхи. Программу с творческими занятиями, концертами и интерактивами подготовили девять парков, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

"Парки в разных районах города приглашают на семейные мастер-классы, музыкальные и театрализованные представления", – отметила она.

Например, 11 апреля в 12:00 в парке "Северное Тушино" все желающие смогут нарисовать праздничные натюрморты. На следующий день можно будет освоить азы звонарского искусства.

Кроме того, 11 апреля гости усадьбы Алтуфьево смогут украсить куличи, создать пасхальные открытки и корзинки для яиц. Занятия начнутся в 11:00.

В парке "Сокольники" 12 апреля в 14:00 можно будет расписать деревянные игрушки, а в парке "Ходынское поле" к 15:00 приглашают на концерт с вокальными, танцевальными и инструментальными номерами.

Театрализованное представление для всей семьи "Пасхальная сказка" покажут 12 апреля в 14:00 в Лианозовском парке. В этот же день в ландшафтном парке "Митино" выступят солисты и творческие коллективы Северо-Западного административного округа столицы. Начало – в 15:00.

Отмечается, что столичные парки культуры и отдыха традиционно пользуются популярностью у гостей и жителей города. За 2025 год их посещаемость выросла в 1,5 раза – на территориях побывали свыше 282,5 миллиона человек. Одним из главных событий стало открытие Царской набережной длиной 3,5 километра в музее‑заповеднике "Коломенское".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в период празднования Пасхи транспорт в Москве будет работать по специальному графику. В частности, 12 апреля метрополитен и МЦК останутся доступными до 02:00, тогда как 150 наиболее популярных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продолжат курсировать до 03:30.

