09 апреля, 11:06

Сергунина: парки в разных районах Москвы подготовили пасхальную программу

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Москве 11 и 12 апреля пройдут мероприятия, посвященные празднованию Пасхи. Программу с творческими занятиями, концертами и интерактивами подготовили девять парков, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

"Парки в разных районах города приглашают на семейные мастер-классы, музыкальные и театрализованные представления", – отметила она.

Например, 11 апреля в 12:00 в парке "Северное Тушино" все желающие смогут нарисовать праздничные натюрморты. На следующий день можно будет освоить азы звонарского искусства.

Кроме того, 11 апреля гости усадьбы Алтуфьево смогут украсить куличи, создать пасхальные открытки и корзинки для яиц. Занятия начнутся в 11:00.

В парке "Сокольники" 12 апреля в 14:00 можно будет расписать деревянные игрушки, а в парке "Ходынское поле" к 15:00 приглашают на концерт с вокальными, танцевальными и инструментальными номерами.

Театрализованное представление для всей семьи "Пасхальная сказка" покажут 12 апреля в 14:00 в Лианозовском парке. В этот же день в ландшафтном парке "Митино" выступят солисты и творческие коллективы Северо-Западного административного округа столицы. Начало – в 15:00.

Отмечается, что столичные парки культуры и отдыха традиционно пользуются популярностью у гостей и жителей города. За 2025 год их посещаемость выросла в 1,5 раза – на территориях побывали свыше 282,5 миллиона человек. Одним из главных событий стало открытие Царской набережной длиной 3,5 километра в музее‑заповеднике "Коломенское".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в период празднования Пасхи транспорт в Москве будет работать по специальному графику. В частности, 12 апреля метрополитен и МЦК останутся доступными до 02:00, тогда как 150 наиболее популярных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продолжат курсировать до 03:30.

Даниловский рынок оформили к Пасхе

Читайте также


город

Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

