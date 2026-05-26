Шойгу заявил, что успешные испытания "Сармата" умерят пыл Запада

Успешные испытания ракеты "Сармат" и учения ядерных сил смогут умерить пыл Запада. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

По его словам, испытания заставят западные страны трезво посмотреть на возможные последствия собственной политики.

"Уверен, что состоявшиеся недавно удачные испытания баллистической ракеты "Сармат" и прошедшие на прошлой неделе учения по применению ядерных сил умерят пыл западных стратегов", – цитирует Шойгу РИА Новости.

12 мая ракетные войска стратегического назначения провели успешный пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Главные ее преимущества – дальность полета, грузоподъемность, скорость подготовки к запуску, а также наличие средств противодействия, которые обеспечивают надежное преодоление как текущих, так и будущих систем ПРО.

Владимир Путин указал, что дальность применения ракетного комплекса может составлять более 35 тысяч километров. "Сармат" способен двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Вместе с тем комплекс может преодолеть все существующие системы противовоздушной обороны (ПРО).

Российский лидер также уточнил, что "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в конце 2026 года.

