Песков заявил, что на Западе понимают значение "Сармата"

Реакция прессы на запуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" свидетельствует о понимании значения комплекса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом вот эта такая живая реакция, она говорит о том, что значение "Сармата" в мире все-таки понимаемое", – отметил он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на большой шум в прессе, официальная реакция иностранных государств на запуск пока отсутствует. Вместе с тем он обратил внимание на попытки принизить характеристики ракеты со стороны западных журналистов.

В частности, некоторые высказывают сомнения в реальности достижения Россией такого уровня безопасности.

"Кто-то пытается, скажем так, умалять технические характеристики "Сармата", что не соответствует действительности", – добавил Песков.

Ракетные войска стратегического назначения провели пуск ракеты "Сармат" 12 мая. Аппарат отличается дальностью, грузоподъемностью, быстрой подготовкой к запуску и наличием средства противодействия ПРО. Первый полк с "Сарматом" встанет на дежурство в Ужурском соединении Красноярского края до конца 2026 года.

Владимир Путин дал очень высокую оценку состоявшемуся пуску, назвав это важным событием для всей России и ее безопасности на годы вперед.

Положительное мнение высказали и в Госдуме. В частности, председатель нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что межконтинентальной баллистической ракете нет равных.