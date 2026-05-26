26 мая, 15:54

Общество

Мурашко рассказал о наработках вакцины против нового штамма Эболы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России имеются наработки вакцины против нового штамма вируса Эбола. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе международного форума по безопасности.

"У нас сегодня есть наработки, уже созданы, по новому штамму вакцины против Эболы", – приводит слова Мурашко РИА Новости.

Первые сигналы из провинции Итури Демократической Республики Конго, которая стала эпицентром вспышки Эболы, поступили 5 мая. Позднее ВОЗ признала эпидемию лихорадки в ДРК и соседней с ней Уганде чрезвычайной ситуацией. Спустя время организация пересмотрела оценку риска в сторону очень высокой.

В настоящий момент количество предполагаемых случаев заражения превысило 900. При этом усилиям по борьбе со вспышкой Эболы на востоке ДРК препятствуют продолжающиеся боевые действия между повстанцами и проправительственными силами.

медицинаобщество

