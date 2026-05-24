Врач Кииза: симптомы Эболы можно спутать с малярией

Фото: depositphotos/ia__64

Эболу можно перепутать с малярией, заявил РИА Новости угандийский врач Элайджа Кииза, имеющий опыт лечения больных Эболой, которая вызвана вирусом Бундибугио.

Он объяснил, что за малярию можно принять состояние пациента и симптомы. Эбола передается от диких животных, после чего распространяется среди людей. Первые симптомы – лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле, затем следует нарушение работы почек и печени. Кроме того, иногда начинаются внутренние и внешние кровотечения.

Первые сигналы из провинции Итури, которая стала эпицентром вспышки Эболы, поступили 5 мая. Позднее ВОЗ признала эпидемию лихорадки в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией. Спустя время организация пересмотрела оценку риска в сторону очень высокой.

Также организация сообщила о 177 случаях смерти от лихорадки. В целом организация располагает данными о 750 предполагаемых случаях заражения в ДРК.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко исключил риск распространения заболевания в России. Тем не менее МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией. Для проведения эпидрасследования в регион была отправлена группа специалистов Роспотребнадзора.

