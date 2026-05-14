14 мая, 15:08

Политика

МИД Китая отреагировал на испытание российской ракеты "Сармат"

Фото: MAX/"Минобороны России"

Китай официально отреагировал на успешное испытание российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Го Цзякуня.

"Китай обратил внимание на соответствующие сообщения", – заявил дипломат.

Об успешном пуске новейшей ракеты "Сармат" стало известно 12 мая. Об этом Владимиру Путину доложил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Поставленная задача названа выполненной.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, "Сармату" нет равных, а успешные испытания ракеты показали, что ядерный щит России совершенствуется. Также депутаты Госдумы аплодисментами выразили благодарность за вклад в повышение обороноспособности страны российским ученым и военным, работавшим над созданием и испытанием ракеты.

