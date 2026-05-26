Свыше 6 тысяч семей в Москве получили помощь при переезде по реновации с начала года

С начала 2026 года услугой "Помощь в переезде" в рамках программы реновации воспользовались более 6 тысяч семей, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, помимо обновления жилья и сопутствующей инфраструктуры, город помогает новоселам с переездом. Грузчики и транспорт предоставляются бесплатно как одна из гарантированных мер поддержки участников программы.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно оставить заявку на mos.ru или написать заявление в ближайшем центре по информированию населения, расположенном на первом этаже новостройки. Всего за время реализации программы помощью города для перевозки вещей воспользовались свыше 67,5 тысячи семей.

Жители столицы из домов старого жилого фонда переехали в новостройки, отвечающие современным стандартам качества и безопасности. Территория вокруг них благоустроена и соответствует правилам безбарьерной среды. Благодаря этому дома становятся особенно комфортными для молодых родителей, пожилых людей и маломобильных граждан.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что с начала года чаще всего помощью в переезде пользовались жители Восточного и Юго-Восточного административных округов Москвы – свыше тысячи семей в каждом.

"Не отстают от них север и северо-запад Москвы. Здесь городские грузчики помогли перевезти вещи суммарно более 1,8 тысячи семей. На третьем месте оказался запад столицы, где услугу предоставили свыше 700 семьям. Все они получили новые квартиры с улучшенной планировкой и выполненным ремонтом", – подчеркнул он.

Овчинский уточнил, что в услугу входит бесплатная помощь в погрузке и перевозке мебели, бытовой техники и личных вещей, а также предоставление транспорта.

В столичном департаменте информационных технологий добавили, что подготовиться к переезду поможет инструкция. Она доступна в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. Там предоставлена информация о том, как проходит переезд и какие документы необходимы, а также есть ссылки на полезные сервисы. При изменении параметров пользователь может изучить сценарий своего будущего переезда, учитывая особенности жизненной ситуации.

Ранее сообщалось, что жильцы 16 старых домов в Новогирееве переехали в новые квартиры по программе реновации. Отмечалось, что всего по программе там должны расселить 72 дома, благодаря чему новое жилье появится у еще более 16 тысяч человек.

