11 мая, 12:15

Город

Темпы строительства и ввода жилья в рамках программы реновации в Москве выросли вдвое

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С января по март текущего года в столице построили и ввели в эксплуатацию 12 домов общей площадью 168 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, что вдвое больше аналогичных показателей за первый квартал 2025 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Ускорение темпов строительства домов по реновации позволяет быстрее предоставить современное жилье всем участникам программы. В новостройках оборудовали более 2,9 тысячи квартир с чистовой отделкой", – рассказал он.

Уточнялось, что новое жилье больше старого по площади, а дома строят в тех же районах, где участники программы проживали ранее, поэтому после переезда новоселы могут продолжить пользоваться сложившейся инфраструктурой района, позволяя сохранять привычный образ жизни.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что с января по март география новых жилых комплексов в рамках программы реновации охватила Юго-Восточный, Северо-Восточный, Восточный и Южный административные округа Москвы.

Он подчеркнул, что новоселы могут воспользоваться бесплатной услугой суперсервиса "Переезд по программе реновации" и заказать машину и грузчиков, причем такая опция доступна всем участникам программы реновации с полной учетной записью на портале mos.ru.

Контроль строительства домов по программе реновации на всех этапах осуществляет Мосгосстройнадзор. Как отметил его председатель Антон Слободчиков, на 12 объектах инспекторы "Контроля Москвы" суммарно провели около 100 выездных проверок, в ходе которых оценивали качество выполненного объема работ и примененных материалов на соответствие утвержденным проектным решениям.

По его словам, в результате были оформлены заключения о соответствии зданий проектной документации, после чего выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию.

Новостройки спроектированы с вниманием к потребностям всех жильцов, а придомовая территория благоустроена с учетом безбарьерной среды: во дворах предусмотрены дорожки с минимальным уклоном, в вестибюлях – просторные светлые холлы вместо узких лестниц, в подъездах – удобные места для хранения и широкие коридоры без порогов и ступеней, а также во всех домах установлены современные лифты.

По итогам 2025 года Московский фонд реновации занял первое место в рейтинге по объему введенного жилья среди компаний – застройщиков столицы и всей страны. Всего в рамках реализации программы реновации в прошлом году построили 119 домов жилой площадью около 2,3 миллиона квадратных метров, в которых оборудовали более 35 тысяч квартир.

Ранее Овчинский сообщал, что на Краснолиманской улице в Южном Бутове по программе реновации возведут многоквартирный жилой дом. Здание появится на земельном участке, площадь которого составляет 0,79 гектара. Внутри разместят 16 тысяч квадратных метров жилой площади.

