Баканов заявил, что Киев пытался атаковать дронами космодром Плесецк

Во время запуска спутников широкополосного интернета с космодрома Плесецк противник предпринял попытки атаковать объект при помощи дронов, сообщил руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов на встрече с Владимиром Путиным.

Он отметил, что это событие, произошедшее две недели назад, было долгожданным – речь шла о развертывании российской низкоорбитальной широкополосной группировки связи.

По словам Баканова, вопреки мнению о том, что космос находится вне политики, "наши друзья" сделали все, чтобы запуск не состоялся. В тот день по космодрому были совершены серьезные попытки ударов, однако совместные боевые расчеты предприятий "Роскосмоса" и космических войск выполнили поставленную задачу.

Глава госкорпорации также отметил, что на Байконуре готов к пуску ракетоноситель "Союз-5" – первый полностью новый носитель в России с 2014 года. Проект реализуется совместно с казахстанскими партнерами под названием "Байтарек".

В настоящее время проходят проверки узлов и агрегатов: ракета уже поднималась вертикально, а сейчас в горизонтальном положении проводятся ее финальные донастройки перед пуском.

Кроме того, глава "Роскосмоса" доложил, что накануне было подписано решение о вводе в эксплуатацию стартового комплекса для ракет "Ангара" на космодроме Восточный.

По словам Баканова, до конца 2026 года планируется завершить консолидацию всех спутникостроительных активов, которые находятся вне периметра Роскосмоса. Эту работу ведет компания "Новый старт".

Вместе с тем он привел ключевые показатели отрасли: в ракетно-космической сфере России занято 165 тысяч человек, работающих на примерно 110 предприятиях в 33 регионах. При этом более 10 тысяч специалистов трудятся в частных коммерческих космических компаниях – их насчитывается более десяти. Средняя заработная плата в отрасли выросла за год на 16% и составляет 118 тысяч рублей.

Баканов также сообщил, что "Роскосмос" планирует внедрять искусственный интеллект для проектирования и моделирования. Это, по его словам, значительно удешевит эксплуатацию техники и подготовку ее к запуску.

Ранее Путин поздравил космонавтов, а также всех работников космической отрасли с профессиональным праздником. Он также добавил, что в этом году отмечается и 65-летие полета Юрия Гагарина. По его словам, в настоящее время космическая отрасль чувствует себя уверенно.