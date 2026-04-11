Путин поздравил космонавтов с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил космонавтов, а также всех работников космической отрасли с профессиональным праздником.

Российский лидер накануне Дня космонавтики встретился с главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым.

"В этом году мы отмечаем и 65-летие полета Юрия Алексеевича Гагарина", – сказал президент.

Он добавил, что, несмотря на наличие накопившихся за долгое время проблем, космическая отрасль чувствует себя уверенно.

Вместе с тем президент назвал большим событием развертывание госкорпорацией новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи. Глава государства поздравил собеседника с этим достижением.

Ранее Путин заявил, что полет Гагарина в космос стал одним из грандиозных событий XX столетия и открыл новую эпоху в истории цивилизации. По его словам, развитие ракетно-космического комплекса, а также укрепление его научного, кадрового и технологического потенциала является одним из безусловных приоритетов страны.