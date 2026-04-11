Новости

11 апреля, 20:53

Наука

Путин поздравил космонавтов с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил космонавтов, а также всех работников космической отрасли с профессиональным праздником.

Российский лидер накануне Дня космонавтики встретился с главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым.

"В этом году мы отмечаем и 65-летие полета Юрия Алексеевича Гагарина", – сказал президент.

Он добавил, что, несмотря на наличие накопившихся за долгое время проблем, космическая отрасль чувствует себя уверенно.

Вместе с тем президент назвал большим событием развертывание госкорпорацией новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи. Глава государства поздравил собеседника с этим достижением.

Ранее Путин заявил, что полет Гагарина в космос стал одним из грандиозных событий XX столетия и открыл новую эпоху в истории цивилизации. По его словам, развитие ракетно-космического комплекса, а также укрепление его научного, кадрового и технологического потенциала является одним из безусловных приоритетов страны.

Читайте также


Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

