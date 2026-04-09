Путин назвал полет Гагарина в космос одним из грандиозных событий XX века

Полет Юрия Гагарина в космос стал одним из грандиозных событий XX столетия и открыл новую эпоху в истории цивилизации, заявил Владимир Путин в обращении к участникам Российского космического форума, которое зачитал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Президент напомнил, что в текущем году РФ и весь мир отмечают 65-летие исторического и легендарного полета Гагарина. По словам Путина, развитие ракетно-космического комплекса, а также укрепление его научного, кадрового и технологического потенциала является одним из безусловных приоритетов страны.

"Чтобы двигаться вперед, удерживать лидирующие позиции в сфере освоения космоса, исключительно важно объединять на этом стратегическом направлении усилия государства, бизнеса, исследовательских команд, совместно решать масштабные, востребованные временем задачи по совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры отрасли", – указал лидер РФ.

Кроме того, от эффективного выполнения космических программ напрямую зависят развитие страны, повышение уровня и качества жизни людей, а также обеспечение безопасности и обороноспособности государства, резюмировал Путин.

Ранее стало известно, что ко Дню космонавтики, 12 апреля, на Северном и Южном речных вокзалах Москвы подготовили праздничную программу. Гостей ждут мастер-классы, творческие уроки, познавательные игры, а также документальные фильмы о космонавтах и освоении космоса. На некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация.

