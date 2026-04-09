Праздничную программу ко Дню космонавтики подготовили на речных вокзалах Москвы

Праздничную программу ко Дню космонавтики подготовили на Северном и Южном речных вокзалах Москвы. Присоединиться к активностям гости смогут 12 апреля, сообщила пресс-служба Дептранса.

Как подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, площадки речных вокзалов становятся все более популярными не только среди москвичей, но и гостей города.

"Только за прошедшую зиму их посетили более 600 тысяч человек. 12 апреля отметим здесь День космонавтики. Подготовили развлекательную программу для всех желающих. Будем и дальше развивать инфраструктуру речных вокзалов, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", – добавил вице-мэр.

Гостей ждут мастер-классы, творческие уроки, познавательные игры, а также документальные фильмы о космонавтах и освоении космоса. Уточняется, что на некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация.

Принять участие в тематических активностях горожане также смогут и в павильоне "Макет Москвы", где до 12 апреля проходит Неделя космоса.

Программа ориентирована на посетителей всех возрастов. Например, каждый день гостей будут ждать в 12:40, 15:40 и 18:40 на космическую викторину. Участники смогут проверить свои знания и получить памятные призы за правильные ответы.

