"Космический диктант" пройдет на ВДНХ 12 апреля 2026 года

Российская Неделя космоса состоится с 6 по 12 апреля 2026 года. Гости смогут поучаствовать в спортивных мероприятиях, посетить гастрономический фестиваль и главный форум, где соберутся ведущие руководители бизнеса и органов власти. Подробнее – в материале Москвы 24.

Космический тур по регионам

Неделя космоса пройдет в России впервые. Новая ежегодная традиция приурочена к 65-летию первого полета человека на орбиту Земли. Начиная с 2026 года тематическая неделя будет проходить в стране с 6 по 12 апреля. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 29 декабря.

Подготовкой и проведением займутся Правительство РФ и госкорпорация "Роскосмос", к которым также присоединятся представители бизнеса и общественных организаций. Общенациональная программа охватит разные регионы России, где проведут просветительские, научные и культурные мероприятия.

Например, в первый день (6 апреля) учеников ждут "Разговоры о важном", посвященные теме космоса. На них расскажут об истории и современности отечественной космонавтики, а также ответят на вопрос, как получить соответствующую профессию. Кроме того, ученики смогут убедиться, что космические технологии являются неотъемлемой частью повседневной жизни.

А 9 апреля в прокате можно будет увидеть картину "Моя собака – космонавт". Фильм рассказывает о мальчике, который мечтал о космосе, и о собаке по кличке Белка. Также в этот день в нескольких регионах запланированы музейные и общественные акции, а также театральные тематические постановки. Кроме того, Ассоциация кинопрокатчиков России организует бесплатные показы документальной ленты "Гагарин. Обнимая мир", которая расскажет, какое значение для всей планеты имел первый полет человека в космос. Сеансы пройдут в 300 кинотеатрах.

Флешмоб "Старт к звездам", который организован совместно с "Роскосмосом" и движением "Здоровое Отечество", состоится 11 апреля. В 12 российских регионах пройдут спортивные события, каждое из которых привязано к символичным для космической эпохи числам: 65 лет со дня полета Гагарина, проведенные в космосе 108 минут и скорость корабля "Восток-1" – 28 тысяч километров в час. Участники смогут ощутить себя частью космического старта, вошедшего в историю. Попасть на флешмоб получится бесплатно, о времени регистрации организаторы известят заранее.

Кроме того, с 1 по 30 апреля пройдет Национальный гастрономический фестиваль "Первые в космосе", в котором поучаствуют более 70 ресторанов из 18 регионов. Это первый в стране крупный проект, раскрывающий космическую тему через кулинарию. Гости смогут увидеть специальные "космические" сеты, состоящие из трех блюд и напитка, от разных шеф-поваров.

Столичные мероприятия

7 апреля в Национальном космическом центре имени Первой женщины-космонавта В. В. Терешковой пройдет просветительский марафон. Перед гостями выступят признанные эксперты, а для всех желающих проведут творческие встречи и мастер-классы. Мероприятие организовано совместно с обществом "Знание", на сайте которого необходимо зарегистрироваться.

На следующий день, 8 апреля, в честь Дня инженера отраслевой форум активной молодежи Роскосмоса "Команда Будущего" пройдет на площадке Московского авиационного института. Более 200 молодых представителей ракетно-космической сферы примут участие в проектных сессиях, лекциях и мастер-классах.

В свою очередь, Российский космический форум состоится в Национальном центре "Россия" 9 апреля. Мероприятие задумано как главная федеральная площадка для взаимодействия государства, научного сообщества и бизнеса в космической отрасли. Форум рассчитан на руководителей федеральных и региональных органов власти, представителей профильных ведомств, госкорпораций, крупных IT-компаний, ученых, предпринимателей и лидеров общественного мнения. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте форума.

Аудиовизуальное шоу "Первые в космосе. Cosmo Night" состоится на площадке VK Stadium 10 апреля. Мероприятие объединит музыкальную и технологическую составляющие: зрителей ждут живые выступления артистов, современные сценические эффекты и история отечественной космонавтики. Здесь расскажут о ключевых космических открытиях прошлого и о том, как отрасль развивается сегодня. Попасть на мероприятие получится бесплатно, но для этого необходимо предварительно зарегистрироваться.

12 апреля, в День космонавтики, станет кульминацией Недели космоса. В Государственном Кремлевском дворце, главной концертной площадке страны, состоится традиционный праздничный вечер с церемонией награждения работников ракетно-космической отрасли.

Кроме того, в течение всей недели организаторы планируют провести серию тематических диктантов. Самый масштабный из них пройдет 12 апреля на ВДНХ в центре "Космонавтика и авиация".

