08 апреля, 18:51

РЖД запустили акцию ко Дню космонавтики на самые ранние рейсы "Сапсанов" и "Ласточек"

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

В преддверии празднования Дня космонавтики и 65-й годовщины первого полета человека в космос 12 апреля РЖД запустили акцию на первые утренние рейсы "Сапсанов" и "Ласточек". Об этом сообщила компания.

"Если кто-то решил отметить День космонавтики не полетом в космос, а поездкой по маршруту Санкт-Петербург – Москва или Москва – Санкт-Петербург, то эта новость для них", – добавили в РЖД.

Стоимость билетов по случаю праздников установлена от 1 961 рубля. Принять участие в акции смогут пассажиры самых ранних рейсов: № 751 Санкт-Петербург – Москва отправлением в 05:30, № 754 Москва – Санкт-Петербург отправлением в 05:30, № 723 Санкт-Петербург – Москва отправлением в 05:35.

Ранее сообщалось, что мероприятия в рамках Недели космоса пройдут в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ. Например, каждый день гостей будут ждать в 12:40, 15:40 и 18:40 на космическую викторину. Участники смогут проверить свои знания и получить памятные призы за правильные ответы.

