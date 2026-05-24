Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:54

Политика

Глава МИД Армении ответил на слова Лаврова об отношениях Еревана и Москвы

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Армения всегда будет заинтересована в сохранении и развитии нормальных отношений с Россией. Об этом заявил в интервью изданию News.am глава армянского МИД Арарат Мирзоян, комментируя слова российского коллеги Сергея Лаврова.

Последний заявлял, что Запад пытается растащить союзников РФ, в том числе и Армению, втягивая ее в ошибочную антироссийскую логику.

Мирзоян исключил использование его страны в процессах, направленных против России. Он подчеркнул, что стратегические отношения с США и ЕС никак не нацелены против Москвы.

"Если такие отношения не нравятся тому или иному чиновнику, то нужно попытаться объяснить, что является партнерским, а что не партнерским, и от непартнерского мы тоже не выигрываем и считаем, что они тоже", – добавил министр.

Он также не стал связывать развитие отношений Москвы и Еревана с предстоящими в июне парламентскими выборами в Армении.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что правительство Армении в последнее время предпринимает действия, не отвечающие духу союзнических отношений с Россией. К примеру, Ереван на регулярной основе присоединятся к позиции Евросоюза в рамках международных дискуссий.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев добавил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян стремится интегрировать страну в Евросоюз, одновременно пытаясь сохранить преимущества членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

В свою очередь, Пашинян подчеркнул, что Армения не собирается предпринимать никаких резких действий в отношениях с Россией и делать что-то во вред интересам Москвы. Он отметил, что с Владимиром Путиным его связывают дружеские отношения, и подчеркнул, что Армения относится к России очень тепло.

Читайте также


политика

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика