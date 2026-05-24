Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:53

Политика

Президент Чехии предложил отключить Россию от интернета

Фото: AP Photo/Darko Bandic

Президент Чехии Петр Павел предложил НАТО "отключить" Россию от глобального интернета. Об этом он заявил в интервью изданию The Guardian.

Чешский лидер заявил, что НАТО необходимо применить ассиметриченые меры в ответ на "проверки Россией решимости Альянса на восточном фланге".

"Например, отключение интернета или спутниковой связи – вы видели, какую роль сыграла система Starlink на поле боя, – или отключение российских банков от финансовой системы", – добавил Павел.

Он не уточнил, какими именно средствами НАТО сможет сделать это. Однако таким образом Альянс покажет Москве свою решительность, отметил президент Чехии.

Ранее СМИ сообщали, что военнослужащие НАТО оказались в Лондоне на заброшенной платформе станции Чаринг-Кросс. Они спустились туда для тренировочной операции по нанесению "глубоких ударов" по территории России в случае ее нападения на государства Альянса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что западные страны рассматривают сценарий нападения на Россию. Как напомнил министр, перед Второй мировой войной Третий рейх объединил почти всю Европу.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика