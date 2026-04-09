09 апреля, 16:24

Город

"Космическая вечеринка" ждет посетителей ВДНХ с питомцами 12 апреля

Фото: Москва 24/Елена Мельникова

Праздничная "Космическая вечеринка" в честь Дня космонавтики пройдет на ВДНХ для посетителей с питомцами 12 апреля. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

Гостей и их четвероногих друзей будут ждать в павильоне № 44 "Кролиководство" с 12:00 до 18:00.

В программу войдут модные показы для хвостатых, лекция о животных в космосе, тематические мастер-классы и лотерея. Также там будет открыт бар для собак, а всем желающим сделают аквагрим. Для фотографий разместят специальную фотобудку.

Праздничную программу ко Дню космонавтики подготовили также на Северном и Южном речных вокзалах столицы. Там пройдут мастер-классы и творческие занятия, покажут фильмы о космосе. Для участия в некоторых событиях необходимо заранее зарегистрироваться.

