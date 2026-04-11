В Пекине состоялось торжественное мероприятие, посвященное полету Юрия Гагарина в космос, сообщает РИА Новости.

В ходе мероприятия, посвященного 65-летию со дня первого полета человека в космос, граждане России, проживающие в КНР, а также российские дипломаты, представитель госкорпорации "Роскосмос" и граждане Китая возложили цветы к памятнику Гагарина. Он находится у Российского культурного центра в Пекине. Кроме того, прозвучали стихи, посвященные полету Гагарина.

Советник-посланник российского посольства в КНР Ленар Салимуллин отметил, что те 108 минут, что первый космонавт провел на орбите, внесли "неоценимый вклад в поступательное развитие всего человечества" и стали неоспоримой победой страны, доказав способность советского народа справляться с задачами высочайшей степени сложности.

Он добавил, что Гагарин остается образцом мужества, целеустремленности и самоотверженного служения Отечеству для людей по всему миру. Кроме того, Россия остается в числе лидеров в освоении космоса.

"<...> последовательно проводит курс на конструктивное международное взаимодействие в этой сфере, выступает за обеспечение равноправного доступа государств в космическое пространство и его использование исключительно в созидательных целях на благо всего человечества", – заключил Салимуллин.

Ранее Владимир Путин заявил, что полет Гагарина в космос стал одним из грандиозных событий XX столетия и открыл новую эпоху в истории цивилизации. Президент напомнил, что в текущем году РФ и весь мир отмечают 65-летие исторического и легендарного полета Гагарина. По словам Путина, развитие ракетно-космического комплекса, а также укрепление его научного, кадрового и технологического потенциала является одним из безусловных приоритетов страны.

