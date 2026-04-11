11 апреля, 16:22

Мэр Москвы

Собянин: завершен монтаж элементов крестов и звонниц храма Христа Спасителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX, что к Пасхе был завершен монтаж отреставрированных декораций крестов главного купола и четырех звонниц храма Христа Спасителя.

Мэр объяснил, что за четверть века в городских условиях декоративные элементы утратили первичный облик. В связи с этим их нужно было привести в порядок. Всего специалисты демонтировали около 500 разных накладных декораций из литой бронзы. Вес каждой составлял в среднем 20 килограмм. При этом элементы главного креста весят до 50 килограмм.

Работники поднимались к крестам с помощью усиленных лесов с клиновым соединением элементов. Это позволило сделать конструкцию прочнее. Теперь она может выдерживать серьезные нагрузки.

При этом, по словам Собянина, покрытие главного купола храма было разобрано не полностью, поскольку под ним был найден расписанный фресками свод, который мог повредиться от дождя во время работ. В связи с этим было принято решение снимать небольшие фрагменты покрытия. Необходимые для замены элементы создавались во временной мастерской, которая была организована внизу у стилобата храма.

Реставрация в храме началась еще в 2023 году. На данный момент отремонтированы фасады, воссозданы его купола и кресты. Кроме того, была приведена в порядок надвратная колокольня, которая известна как Преображенская церковь храма Христа Спасителя.

Ранее в Москве была завершена реставрация церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках – известного памятника архитектуры. Белокаменный шатровый храм появился в 1644–1646 годах, затем его надстроили, водрузили шпиль и пристроили колокольню.

Реставрация потребовалась в связи с тем, что с течением времени храм начал постепенно оседать, в результате чего возможен риск разрушения. Сперва был укреплен фундамент, в который закачали специальный раствор, заполнивший трещины и пустоты. Также специалисты укрепили кирпичную кладку, восстановили утраченные детали фасада.

Читайте также


мэр Москвыгородрелигия

Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

