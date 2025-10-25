Собянин: началась реставрация фасадов Богоявленского собора в Елохово

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX о начале реставрации фасадов Собора Богоявления, который расположен на Спартаковской улице в Елохове.

Мэр назвал этот храм одним из самых старейших и крупнейших среди действующих религиозных учреждений в столице. Именно там крестили русского поэта Александра Пушкина, отметил Собянин.



Градоначальник рассказал, что еще в XVI веке пятикупольный собор был деревянным. Однако спустя время он был перестроен в камне. В середине XIX века здание, высота которого составляет 56 метров, было реконструировано по проекту московского архитектора Евграфа Тюрина.



В настоящее время специалисты планируют обновить фасады, которые украшены колоннами и полуколоннами, пилястрами и лепниной в стиле ампир. В частности, планируется расчистка штукатурки, а также отделка фасадов и гранитных элементов ступеней и площадок.

Помимо этого, реставраторы восстановят поврежденную кирпичную кладку и швы, а также приведут в порядок металлические и деревянные элементы кровли – из меди с отделкой сусальным золотом. Кроме того, планируется консервация мозаичных панно.



Не забудут специалисты и про сохранение уникальных деталей: наличников с фронтонами на консолях, медальонов с лепными розетками и межъярусных карнизов. Все работы должны быть завершены до конца следующего года.

Ранее ремонтно-реставрационные работы начались в храме Христа Спасителя. Специалисты приступили к обновлению главного купола, который расположен на высоте более 90 метров.

Для проведения ремонтных работ установили леса специальной конструкции и привлекли лучших в стране специалистов. Им предстоит в том числе заменить фрагменты покрытия на новые, более прочные и долговечные, сделать гидроизоляцию, привести в порядок обрешетку купола.

