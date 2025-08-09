Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Купола четырех звонниц отремонтируют в храме Христа Спасителя в Москве. Они не приводились в порядок более 25 лет, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В этом году полностью обновим конструкции и установим новое покрытие из металлических листов, скрепленных замковым способом. Для организации высотных работ на четырех звонницах возведены строительные леса общей площадью 17 тысяч квадратных метров", – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты уже демонтировали покрытия куполов общей площадью почти 1,9 тысячи квадратных метров и навершия, провели ремонт металлической обрешетки куполов, выполнили грунтовку обрешетки и обработку специальными гидрофобными и антикоррозийными составами.

В настоящее время мастера готовят к установке новые покрытия куполов, изготавливают новые навершия и проводят ремонт на пятой колокольне над входом в нижний храм. В ближайшее время планируется начать работы на главном куполе храма.

В 2023 году специалисты обновили южную сторону храма, а в 2024 – северную, восточную и западную, смотровые площадки и звонницы. Общая площадь отремонтированных фасадов превысила 13,2 тысячи квадратных метров.

Ранее в Люблине была завершена реставрация фасадов дворца Н. А. Дурасова. Специалисты отреставрировали белокаменный цоколь, колонны и потолки галерей-колоннад, лестницы и их ограждения, промыли скульптуру, венчающий купол, расчистили лепной декор, устранив на нем небольшие трещины. Помимо этого, во дворце были заменены водосточные трубы, покрытия карнизов и оконные отливы.

