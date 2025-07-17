Началась реставрация часов с фасада Театра кукол Сергея Образцова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице началась реставрация декоративных часов, расположенных на фасаде Государственного академического центрального театра кукол имени Сергея Образцова. Об этом рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"Часы Театра кукол Сергея Образцова являются его визитной карточкой. Это маленькое чудо, где каждый час оживает сказка. Необычное произведение искусства создали в Москве скульпторы Павел Шимес и Дмитрий Шаховский, а над созданием часового механизма трудился конструктор Вениамин Кальмансон", – передает его слова портал мэра и правительства Москвы.

Музыкальные часы являются объектом культурного наследия регионального значения. Они появились на фасаде театра в 1970 году, одновременно с открытием культурного учреждения на Садовой-Самотечной улице.

Изначально их планировали сделать из меди, размером 5 на 6 метров, но в итоге конструкцию собрали из нержавеющей стали и черного металла, увеличив ее размеры до 9,5 на 7 метров. В частности, было создано программируемое устройство, которое в определенное время включает механические элементы, электронику и акустику.

Конструкция включает 12 домиков. Каждый час волк, кот, заяц, лиса, медведь и другие герои кукольного театра поочередно выглядывают из них под мелодию "Во саду ли, в огороде" в обработке композитора Никиты Богословского.

За 50 прошедших лет часы несколько раз ремонтировали, но в данный момент пришло время для более масштабных работ.

"Сейчас часы перевезены в мастерскую, где специалисты бережно отреставрируют все элементы, после чего уникальный символ займет свое прежнее место на фасаде Театра кукол. Мы все, как прежде, во время прогулки по Садовой-Самотечной улице остановимся перед часами и увидим короткий спектакль, идущий под открытым небом", – отметил Емельянов.

В ходе реставрации планируется полностью разобрать часы, привести механизм в порядок, заменить изношенные детали на аналоги, изготовленные по чертежам, а фигурки животных очистить, укрепить и окрасить. Фасад конструкции также отреставрируют. Предполагается, что работы завершатся в 2026 году.

Ранее город заключил с инвестором договор купли-продажи объекта культурного наследия XIX века "Главный дом городской усадьбы с каменным сводчатым полуподвалом", расположенного в центре Москвы. Инвестору предстоит провести реставрационные работы и приспособить здание под современное использование.

