Инвесторы купили и арендовали 125 исторических объектов в Москве

Фото: пресс-служба департамента городского имущества города Москвы

С 2020 года инвесторы купили и арендовали 125 исторических зданий в столице, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

За пять с половиной лет у города выкупили и арендовали 24,3 тысячи квадратных метров недвижимости в объектах культурного наследия. Все они находятся в 7 административных округах Москвы. Помещения и здания имеют статус выявленных объектов культурного наследия (ОКН), а также ОКН федерального и регионального значения.

"Победители по условиям договоров обязаны использовать имущество в соответствии с охранным обязательством, в котором предусматривается в том числе проведение реставрационно-восстановительных работ", – сказал Ефимов.

По его словам, данное требование является обязательным для перехода на льготную арендную ставку в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год". Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева сказала, что чаще всего инвесторы выкупали ОКН в собственность – это 106 объектов общей площадью более 17,5 тысячи квадратных метров.

"Кроме того, на торгах в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" были определены арендаторы 14 зданий и помещений", – сказала она, уточнив, что это свыше 6,1 тысячи "квадратов".

Остальные пять исторических объектов общей площадью в 0,6 тысячи квадратных метров были оформлены в аренду на общих условиях. При этом на торгах реализовали Доходный дом графа А. Д. Шереметева в Романовом переулке и Доходный дом купца Моисея Кочубея, в котором жил поэт Владимир Маяковский.

Подобная недвижимость пользуется популярностью за счет своей архитектуры и размещения, считает руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. В среднем за один такой лот на аукционах борются два претендента.

После получения помещения или здания инвесторы реставрируют их и открывают внутри кафе или ресторан, коворкинг, арт-пространство или другое. Например, в арендованных Особняке семьи Коровиных и Доме купца Бавыкина появились отели.

Ранее по итогам торгов определили инвестора, который займется реставрацией памятника архитектуры "Жилой дом купцов Обуховых" начала XIX века. Здание расположено по адресу Большой Сухаревский переулок, дом 23, строение 2. В минуте ходьбы от ОКН находится станция метро "Сухаревская", а рядом – Садовое кольцо.

