Торговые и деловые комплексы появятся рядом с городскими вокзалами в САО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвесторы построят в Северном административном округе (САО) торговые, деловые и другие коммерческие объекты общей площадью около 500 тысяч квадратных метров в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"МаИП" – это особый статус, который могут получить объекты, чье строительство направлено на развитие Москвы. Для их возведения город предоставляет участки в аренду.

"Сейчас в Северном административном округе на разных стадиях реализации находятся 10 МаИП, для которых выделено более 10 гектаров земли вблизи городских вокзалов", – рассказал вице-мэр.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что строительство коммерческих объектов на севере города стимулирует экономическую активность в округе. Новые ТЦ, кафе, рестораны, а также представительства различных компаний расширяют возможности для досуга и трудоустройства горожан, проживающих в САО.

"Например, между станциями метро "Полежаевская" и "Хорошевская" появится многофункциональный комплекс, состоящий из двух зданий. Помимо офисных помещений, он включит площади для магазинов, ресторанов и предприятий сферы услуг", – поделилась Соловьева.

По ее словам, для реализации данного проекта город выделил земельный участок площадью примерно 1,4 гектара.

Ранее город определил предпринимателей, которые реализуют четыре масштабных инвестиционных проекта в трех столичных округах. Предприниматели смогут арендовать земельные участки общей площадью 2,9 гектара.

Два из них предполагается отдать под строительство общественно-деловых комплексов в административно-деловом центре "Коммунарка", еще два – для возведения производственных объектов на юго-востоке и востоке Москвы.