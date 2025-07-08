Современное производство появится в Новокосине в рамках МаИП

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столица выделила инвестору земельный участок для возведения нового промышленного комплекса в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) по льготной ставке один рубль в год. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь участка составляет 0,86 гектара. Примерный размер инвестиций оценивается в 1,89 миллиарда рублей.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в столице с 2016 года и охватывают территорию всех административных округов. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, площадь нового промышленного комплекса составит 14 тысяч квадратных метров.

После ввода в эксплуатацию на предприятии появится 200 рабочих мест. В течение пяти лет инвестор должен завершить строительство и приступить к выпуску продукции.

Земельный участок находится между Салтыковской улицей и Никольско-Архангельским проездом. В здании можно будет разместить предприятия по выпуску автомобильной, целлюлозно-бумажной, строительной и нефтехимической продукции, подчеркнула глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Реализовывать проект будет девелоперская компания Hutton.

"Мы приняли решение реализовать в Москве второй проект в формате Light Industrial в рамках масштабных инвестиционных проектов. Поддержка города, выражающаяся в предоставлении земельных участков на льготных условиях и проработанных проектах использования земли, позволяет нам эффективно и в сжатые сроки реализовывать такие проекты", – добавил партнер и гендиректор компании Илья Давыдик.

Тем временем с 2018 года инвесторы получили в аренду от города земельные участки для строительства более 470 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости в ТиНАО. Всего победителям торгов выделили свыше 40 участков суммарной площадью 22 гектара. На них планируется построить торгово-развлекательные и деловые комплексы, медицинские, спортивные и другие объекты.

