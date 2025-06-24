Шесть новых предприятий появится в Москве в рамках программы МПТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Шесть новых производственных объектов появятся в Москве в текущем году в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Их общая площадь составит примерно 93 тысячи "квадратов". Предприятия возведут в районах Савелки, Очаково-Матвеевское и Внуково.

"В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвесторы вложат более 260 миллиардов рублей в создание готовой современной промышленной инфраструктуры для локализации высокотехнологичных производств", – цитирует его портал мэра и правительства города.

Ожидается, что предприятия предоставят свыше тысячи рабочих мест.

В свою очередь, заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов добавил, что всего в 2025 году в мегаполисе введут в эксплуатацию более 10% промышленных объектов, строительство которых будет осуществляться в соответствии с программой МПТ.

По его словам, создание современной промышленной инфраструктуры является основой устойчивого экономического роста и технологического прогресса столицы. Вице-мэр напомнил, что к настоящему моменту в рамках МПТ было одобрено строительство более 880 тысяч квадратных метров новых производственных площадей.

Благодаря этому более 18 тысяч специалистов из различных отраслей промышленности смогут найти работу рядом с домом.

Еще одно строительство в рамках МПТ запланировано у станции метро "Воронцовская" в Обручевском районе Москвы. Там в 2026 году появится офисно-деловой комплекс площадью более 44 тысяч квадратных метров. Он обеспечит более 1,5 тысячи рабочих мест.

Всего в Обручевском районе по программе МПТ построят 3 офисных комплекса, чья площадь достигнет свыше 64 тысяч квадратных метров. В итоге город получит еще около 4,4 тысячи рабочих мест.

