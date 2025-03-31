Бизнес-центр появится у метро "Воронцовская" в рамках МПТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Офисно-деловой комплекс появится у станции метро "Воронцовская" в Обручевском районе столицы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

"Возведение многофункционального офисного комплекса на улице Академика Семенихина обеспечит рабочими местами более 1,5 тысячи москвичей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году", – отметил Гарбузов.

В обмен на создание места приложения труда столичные власти предоставили инвестору льготу по плате за изменение вида разрешенного использования участка под строительство жилых многоквартирных домов.

Общая площадь бизнес-центра составит свыше 44 тысяч "квадратов", около 70% от этого объема возведут именно по программе МПТ. Всего в Обручевском районе Москвы по программе создания МПТ построят 3 офисных комплекса, чья площадь достигнет свыше 64 тысяч квадратных метров. В итоге город получит еще около 4,4 тысячи рабочих мест.

"На сегодняшний день реализовано порядка 20% площадей. При этом около 67% покупателей – частные инвесторы, что подтверждает высокий уровень доверия к проекту", – добавила директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.

Также среди покупателей есть крупные торговые сети, логистические операторы и строительные подрядчики. По словам Захаровой, средняя площадь лота составляет 92 "квадрата", что оптимально как для малого бизнеса, так и для частных инвесторов, которые хотят сдавать помещения в аренду.

Ранее стало известно, что в рамках МПТ в ТиНАО до конца года возведут еще 10 объектов. Это позволит обеспечить работой свыше 19 тысяч человек. В частности, для 1,6 тысячи человек в Щербинке будут созданы Центр инноваций и импортозамещения и два офисных центра.

