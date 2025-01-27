Москва начнет заключать инфраструктурные договоры для строительства соцобъектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва начнет заключать инфраструктурные договоры для строительства социальных объектов в жилых кварталах. Ранее город заключал несколько соглашений для этого, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Новый механизм позволит систематизировать работу по своевременному строительству необходимых социально значимых объектов рядом с новой жилой застройкой", – обратил внимание он.

В новом соглашении между застройщиком и городом будут прописаны все аспекты сотрудничества, включая права и обязанности сторон, а также меры поддержки и ответственности. Кроме того, инвесторы смогут воспользоваться льготами за передачу городу квартир, в том числе для программы реновации.

Благодаря инфраструктурному договору все новые жилые районы будут обеспечены такими необходимыми социальными объектами, как школы, детские сады и поликлиники.

"В договоре четко прописаны перечень запланированных объектов инфраструктуры и очередность их создания, обязанность застройщика по соблюдению проекта организации дорожного движения, количество квартир для программы реновации, если достигнуто соглашение о такой передаче, данные по создаваемым рабочим местам и мероприятия по благоустройству прилегающей территории", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

В процессе заключения договора инвестор может получить скидку на оплату за изменение целевого назначения земельного участка, предназначенного для строительства жилых объектов. Она предоставляется за создание рабочих мест в рамках программы МПТ и передачу квартир для городских нужд, подытожил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Между тем в Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят 108 детских садов и 94 школы. Их смогут посещать более 96 тысяч детей.

В данный момент город прорабатывает возведение 108 детских садов на 28,3 тысячи воспитанников и 94 школ для 68,1 тысячи учеников. Новые объекты появятся в городских кварталах на месте бывших промзон, незастроенных и неэффективно используемых территориях суммарной площадью порядка 2,1 тысячи гектаров.