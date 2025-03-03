Свыше 19 тысяч рабочих мест появится в ТиНАО благодаря строительству 10 объектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Свыше 19 тысяч рабочих мест появится в ТиНАО до конца года благодаря строительству 10 объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Вице-мэр рассказал, что строительство объектов площадью более 280 тысяч квадратных метров поможет трудоустроить специалистов из различных экономических сфер. Для 1,6 тысячи человек в Щербинке будут созданы Центр инноваций и импортозамещения и два офисных центра.

В Филимонковском районе появится офисное здание, рассчитанное на 660 человек. Кроме того, в Коммунарке возведут две школы, где смогут найти работу около 300 педагогов.

В Краснопахорском районе появятся комплексы, предоставляющие комплексные логистические услуги. Офисный и торговый центры также будут построены в районе Внуково. Так смогут работать порядка 5,2 тысячи человек.

"В рамках программы МПТ в 2025 году планируется завершить возведение завода по выпуску фасадных систем и светопрозрачных конструкций на площадке "Комбината инновационных технологий – МонАрх", который в этом году стал резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Программа способствует гармоничному развитию районов. Застройщик может частично или полностью освободиться от оплаты за изменение целевого назначения земельного участка, если обязуется инвестировать в создание объекта, обеспечивающего новые рабочие места.

Правительство Москвы и инвесторы подписали более 140 договоров о строительстве новых промышленных, офисных и торговых центров, образовательных, культурных и спортивных учреждений общей площадью более шести миллионов квадратных метров, что создаст рабочие места для 300 тысяч горожан. Общий объем инвестиций в развитие города и создание рабочих мест превысит 2,2 триллиона рублей.

По итогам 2024 года инвесторы построили в Москве свыше 2,7 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости. В прошлом году были построены 15 новых объектов, появившихся в рамках МПТ. В городе создали три промышленных технопарка, два офисных комплекса, многофункциональный и торговый центры, логистический парк.