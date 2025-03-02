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Новости

02 марта, 21:30

Город

Город выделил почти 100 гектаров земли для строительства домов

Город выделил почти 100 гектаров земли для строительства домов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 марта

Массовые гуляния в честь Масленицы проходят в Москве

Москвичей приглашают попробовать блины на Манежной площади

Масленичные гуляния проходят в кинопарке "Москино"

Праздничные гуляния в честь Масленицы проходят на более чем 30 площадках Москвы

Собянин: на территории больницы имени Вересаева появилась вертолетная площадка

"Мой район. Новости": дом на Фрунзенской набережной обновят в Хамовниках

Открытый парк на территории "Острова мечты" планируют запустить в Москве в 2026 году

"Мой район. Новости": городской вокзал Митьково сократил время в пути для пассажиров

Для строительства по программе реновации выделили почти 170 участков в прошлом году. Так, комплекс из четырех корпусов возводят в Конькове на улице Введенского.

Москвичи могут найти продукты для постного меню на столичных ярмарках, где есть большой выбор солений, которые приготовлены по старинным рецептам. Есть также свежие овощи, грибы, фрукты и зелень. Их привозят фермеры из более чем 40 регионов.

Более 10 тысяч человек отпраздновали Масленицу в метро и на автовокзалах. Всю неделю для пассажиров там устраивали викторины и раздавали угощения. Масштабно отметили начало весны на Северном и Южном речных вокзалах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городстроительствообществовидеоЕкатерина Фоменко
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