Город выделил почти 100 гектаров земли для строительства домов

Для строительства по программе реновации выделили почти 170 участков в прошлом году. Так, комплекс из четырех корпусов возводят в Конькове на улице Введенского.

Москвичи могут найти продукты для постного меню на столичных ярмарках, где есть большой выбор солений, которые приготовлены по старинным рецептам. Есть также свежие овощи, грибы, фрукты и зелень. Их привозят фермеры из более чем 40 регионов.

Более 10 тысяч человек отпраздновали Масленицу в метро и на автовокзалах. Всю неделю для пассажиров там устраивали викторины и раздавали угощения. Масштабно отметили начало весны на Северном и Южном речных вокзалах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.