Жители столицы проводили Масленицу. Масштабный фестиваль "Московская Масленица" длился полторы недели. На 30 площадках по всему городу для гостей устраивали яркие театральные шоу, проводили мастер-классы по разным народным ремеслам и угощали блинами.

За это время были съедены десятки тысяч блинов. Их готовили профессиональные повара. Начинки гостям предлагали самые разные – от сгущенки и варенья до креветок и сельди.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.