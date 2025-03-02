Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 21:30

Город

Жители столицы проводили Масленицу

Жители столицы проводили Масленицу

Город выделил почти 100 гектаров земли для строительства домов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 марта

Массовые гуляния в честь Масленицы проходят в Москве

Москвичей приглашают попробовать блины на Манежной площади

Масленичные гуляния проходят в кинопарке "Москино"

Праздничные гуляния в честь Масленицы проходят на более чем 30 площадках Москвы

Собянин: на территории больницы имени Вересаева появилась вертолетная площадка

"Мой район. Новости": дом на Фрунзенской набережной обновят в Хамовниках

Открытый парк на территории "Острова мечты" планируют запустить в Москве в 2026 году

Жители столицы проводили Масленицу. Масштабный фестиваль "Московская Масленица" длился полторы недели. На 30 площадках по всему городу для гостей устраивали яркие театральные шоу, проводили мастер-классы по разным народным ремеслам и угощали блинами.

За это время были съедены десятки тысяч блинов. Их готовили профессиональные повара. Начинки гостям предлагали самые разные – от сгущенки и варенья до креветок и сельди.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика