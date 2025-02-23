"Мой район. Новости": стадион "Торпедо" превратится в современную футбольную арену

На стадионе "Торпедо" идет масштабная реконструкция, которая близится к завершению на треть. После обновления стадион увеличит свою вместимость до 15 тысячи человек и будет принимать как российские, так и международные соревнования.

Также будут построены два тренировочных поля с искусственным газоном, откроются детская футбольная академия, музей, магазин клубной атрибутики и кафе для болельщиков.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".