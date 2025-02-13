"Зима в Москве": чем заняться в столичных парках в выходные

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В столичных парках в выходные, 15 и 16 февраля, можно будет покататься на коньках, побывать на концертах и посетить различные мастер-классы в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Всех желающих старше 18 лет ждут в "Северном Тушине" на мастер-классы нового цикла "Йога бега и шага". Занятия начнутся в 11:15 в павильоне "Клуб развития и творчества". Здесь также вечером в субботу состоится мастер-класс по оздоровительной дыхательной гимнастике цигун.

В воскресенье в парке проведут мастер-классы с опытными членами клуба закаливания "Бодрость". С собой нужно взять полотенце, купальный костюм и тапочки.

В Бабушкинском парке на катке "Метелица" состоится программа "День русского пряника". Для гостей выступит вокальная студия "Аллегро", а также пройдут мастер-класс по фигурному катанию, спортивные эстафеты и викторина.

В парке "Красная Пресня" в рамках фестиваля "Московское чаепитие" на "City-катке" можно будет увидеть зрелищное ледовое шоу с участием профессиональных фигуристов.

Кроме того, в субботу в парке "Ходынское поле" состоится экскурсия, которую проведет Елена Рыбалова. Также пройдет мастер-класс "Технологии актерского мастерства и сценической речи" режиссера, актера театра и кино Дениса Ткачева. Он покажет упражнения для мышечного расслабления и эмоционального раскрепощения.

Гостей в том числе ждут на фестиваль народных видов спорта "Московские традиции". В рамках него пройдут массовые соревнования по хоккею в валенках.

На катке в саду имени Н. Э. Баумана в воскресенье состоится исторический перформанс "Семейная жизнь аристократии, романтические прогулки и тайны усадеб".

В феврале гости фестивалей "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие" смогут побывать на различных мероприятиях. Посетителям расскажут о чайных традициях и об особенностях дворянского быта.

В саду имени Н. Э. Баумана и парке "Останкино" ежедневно вплоть до 28 февраля будет проводиться бал-спектакль "Театр в шкатулке". Побывать на спектакле смогут все желающие.