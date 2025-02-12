Для прогулок и семейного отдыха: чем порадуют площадки проекта "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители и гости столицы смогут увидеть рождественский экспресс на Кузнецком Мосту и посетить сказочный лес на Тверском бульваре в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

В начале улицы Кузнецкий Мост появился рождественский вокзал, где можно согреться горячими напитками и купить праздничные сувениры. Здесь через хвойный лес мчится рождественский экспресс.

Оформили в красно-золотой гамме и Столешников переулок. Здесь установили необычные арки с мини-магазинами. Камергерский переулок стал уютной лаундж-зоной с удобными скамейками. Пространство также украсили хвойными и вечнозелеными растениями. Кроме того, на площадке можно попробовать фирменные угощения в рамках фестиваля "Московское чаепитие".

На Тверском бульваре у памятника К. А. Тимирязеву гостей порадует сказочный лес. Центральное место в нем занимает пятиметровая пихта Нордмана, украшенная ретроигрушками и огоньками.

Также на площади у станции метро "Баррикадная" появились гигантские праздничные подарки и многоярусные зеленые зоны. На Биржевой площади и у Чистых прудов установили шестиугольные витрины с растительными композициями для зимних фотографий.

Новый Арбат превратился в зимний сад с хвойными деревьями, огромными елочными шарами и ретроавтомобилями, парящими в воздухе. Старый Арбат оформили в концепции "Теплые традиции".

Между тем в феврале гости фестивалей "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие" смогут побывать на различных мероприятиях. Посетителям расскажут о чайных традициях и об особенностях дворянского быта.

В саду имени Н. Э. Баумана и парке "Останкино" ежедневно вплоть до 28 февраля будет проводиться бал-спектакль "Театр в шкатулке". Зрителям покажут зимнюю сказку под открытым небом. Побывать на спектакле смогут бесплатно все желающие.