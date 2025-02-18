В кинопарке "Москино" сняли историческую драму о событиях Древней Руси XII века

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В кинопарке "Москино" сняли историческую многосерийную драму режиссера Давида Ткебучавы "Князь Андрей" о судьбе князя Андрея Боголюбского. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Съемки проходили в Суздале, Владимире, Боголюбове и Твери, а также в "Москино". Чтобы добиться исторической достоверности, в кинопарке возвели декорации древнего города-крепости Боголюбово.

"Соблюдение исторической достоверности в строительстве светских и церковных каменных строений русского Средневековья, богато украшенные белокаменной резьбой с растительными мотивами и зооантропоморфным декором стены и дверные арки – все это помогло в создании картины", – отметили в "Москино".

События разворачиваются в Древней Руси XII века, когда в государстве происходили междоусобные войны между князьями из рода Рюриковичей.

Молодой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, возвращается из Византии и мечтает сделать Суздальскую землю новым процветающим центром Руси. Долгорукий видит в нем лишь исполнителя своих желаний, но наследник престола объявляет себя самостоятельным правителем.

По его идее архитекторы из Византии и Европы возводят в княжестве белокаменные храмы, крепости и новые города. Православие укрепляется, а торговля процветает. Но когда князь Андрей становится самым влиятельным правителем Руси, он сталкивается с врагами, предательством, интригами и заговорами.

Актер Александр Балуев исполнил роль Юрия Долгорукого. По его словам, фильм будет интересен тем, кто увлекается историей России, а также он позволит зрителям погрузиться в атмосферу того времени.

Кроме него, в проекте приняли участие Сергей Безруков, Артем Ткаченко, Александр Голубев, Александр Устюгов, Аглая Шиловская и другие. Фильм снят кинокомпанией "Москино" при поддержке Института развития интернета (ИРИ) и правительства Москвы.

В кинопарке в выходные, 15 и 16 февраля, была организована программа, посвященная сказочным сюжетам в фильмах. Посетителям рассказали, как создаются сценарии и образы героев, а также познакомили их со спецификой работы режиссера и совершили виртуальное путешествие в прошлое.

Кроме того, в кинотеатре "Москино кинопарк" состоялась премьера кинодрамы "Пророк. История Александра Пушкина". Сюжет ленты повествует о жизни поэта, поиске любви и творческом пути. Роль самого Пушкина исполнил Юрий Борисов.