Захар Прилепин назвал зрелищной постановку "Соборная площадь" в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культура города Москвы

Писатель Захар Прилепин назвал зрелищной и актуальной постановку "Соборная площадь" в кинопарке "Москино". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Прилепин отметил декорации и жанровое своеобразие спектакля, христианские символы, заложенные в сюжете, футуризм и кубизм, которые дополняются русским национальным стилем в рамках представления.

Кроме того, по его словам, постановка переходит от народного театра в современный танцевальный стиль и классический театр.

"Этот спектакль обязательно нужно показывать детям. И вообще, его нужно увидеть каждому. <...> Наша страна стремительно развивается, и этот спектакль – верный показатель", – подчеркнул писатель.

Он также обратил внимание, что не так давно закончил работу над историческим романом, поэтому события Смутного времени, описываемые в постановке, ему оказались близки.

"Кинопарк произвел сильное впечатление, огромные молодцы те, кто придумал и реализовал этот проект", – подытожил Прилепин.

В спектакле вместе с молодыми артистами участие принимают именитые люди, в том числе Леонид Якубович, Анна Большова, Ольга Кабо, Валерий Николаев, Екатерина Гусева и многие другие.

"Соборную площадь" можно увидеть каждые выходные в кинопарке вплоть до 23 февраля. В ближайшие выходные, 8 и 9 февраля, показы пройдут в 18:00 и 19:30. А 22 и 23 февраля – в 18:30 и 20:00.

Билеты на представление можно купить по ссылке.

Между тем в столице проходит третий сезон Московского театрального фестиваля-конкурса школьных театров "Живая сцена". Участие в нем примут более 20 тысяч учащихся школ и колледжей города.

Фестиваль организован уже в третий раз. В рамках проекта в течение года выдающиеся актеры и режиссеры страны берут на себя роль наставников юных москвичей. Они дают им советы при подборе репертуара, принимают участие в репетициях, помогают творческим объединениям развиваться и готовят ребят к большой сцене.