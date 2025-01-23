Более 100 тысяч человек посетили кинопарк "Москино" с начала года

Фото: Пресс-служба кинопарка "Москино"

Свыше 100 тысяч человек посетили кинопарк "Москино" с начала 2025 года, успев уже 30 тысяч раз прокатиться на тюбинговой горке и более 10 тысяч раз – на арендованных коньках, пишет портал мэра и правительства столицы.

В парке для гостей оборудовали лыжню и организовали квест-прогулку "Дорога ведет". Вместе с тем желающие могли поучаствовать в анимационной программе с зимними играми и забавами.

Помимо этого, горожанам предлагали зимние горячие напитки и угощения на фестивале "Путешествие в Рождество". Там же прошли показы иммерсивного спектакля для детей "12 месяцев", а также концерты кавер-групп и отечественных исполнителей.

Вместе за время новогодних праздников дети прочитали более 10 тысяч стихотворений для Деда Мороза. Самым популярным стало известное по школьной программе произведение "Береза" Сергея Есенина.

Всего за неполный первый месяц 2025 года в "Москино" провели более 100 различных мастер-классов. Например, в шале "Креативный цех" на центральной площади состоялись занятия по операторскому, актерскому мастерству, танцам и вокалу.

В свою очередь, в зимней мастерской дизайна детей ждали на занятиях, на которых они декорировали подарочные наборы, часы-будильник и электропоезд в стиле любимых мультфильмов "Малыш и Карлсон", "Винни Пух" и "Ну, погоди!", а также делали елочные игрушки в стиле мультфильма "Зима в Простоквашино".

Еще одним развлечением стали спектакли для всей семьи. В "Театре Гонзаги" показывали иммерсивную постановку "Конфетный период" и акробатический спектакль коллектива De-Facto Show. Кроме того, зрителей приглашали и артисты кукольного Театра села. Указанные мероприятия посетили около пяти тысяч человек.

Однако на актеров можно было не только посмотреть – в декорации "Городской дворик" гостям предоставили возможность самим принять участие в постановочных съемках и спектакле. Таким шансом воспользовались свыше четырех тысяч человек. Причем все они получили на память видеоролики со съемок.

При этом самым популярным семейным мероприятием стал спектакль "Соборная площадь". За время новогодних каникул его посмотрели более четырех тысяч человек.

Между тем киностудия имени М. Горького подготовила новую экскурсионную программу "Путешествие в мир кино". На ней посетители смогут узнать историю киностудии, увидеть костюмы героев отечественных фильмов и процесс создания кино.

Гости увидят около 20 нарядов из 10 фильмов, включая "Огонь, вода и медные трубы", "Гостья из будущего" и "Юность Петра". На экскурсии представлено и кинооборудование.