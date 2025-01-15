Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Киностудия имени М. Горького подготовила новую экскурсионную программу "Путешествие в мир кино", на которой посетители смогут узнать историю киностудии, увидеть костюмы героев отечественных фильмов и процесс создания кино. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Гости увидят около 20 нарядов из 10 фильмов, включая "Огонь, вода и медные трубы", "Гостья из будущего" и "Юность Петра". Среди экспонатов также есть оригинальный костюм штандартенфюрера Штирлица, в котором снимался Вячеслав Тихонов в "Семнадцати мгновениях весны", и платье госпожи де Реналь из фильма "Красное и черное", образы из фильмов "Морозко", "Королевство кривых зеркал", "После дождичка в четверг".

На экскурсии представлено и кинооборудование. Так, гости увидят кинокамеру "Дружба", которая весит более 70 килограммов. Она использовалась при съемках фильма "Семнадцать мгновений весны".

В рамках экскурсионной программы гостям расскажут о жанре киносказки: он появился именно на киностудии "Мосфильм", где в 1938 году сняли фильмы "По щучьему веленью" и "Доктор Айболит".

Кроме того, посетители смогут узнать, как художники по костюмам разрабатывали образы для персонажей. В частности, для фильма "Финист – ясный сокол" кольчугу сделали из ниток, а для большей реалистичности некоторые из них окрасили, чтобы создать эффект ржавчины.

На экскурсии требуется предварительная регистрация. Они будут проходить с 19 января по воскресеньям в 14:00.

Между тем в столице подготовили более 90 мероприятий ко Дню российского студенчества.

Так, 25 января студенты приглашаются бесплатно покататься на коньках в московских парках и на других городских площадках, для этого нужно будет показать студенческий билет. Вход будет свободным и для обладательниц имени Татьяна любого возраста, им понадобится паспорт.