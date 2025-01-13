Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более 90 мероприятий подготовили в Москве ко Дню российского студенчества, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Вице-мэр отметила, что в столице пройдут концерты, экскурсии и соревнования. При этом вход на все события бесплатный по предварительной регистрации на портале "Молодежь Москвы".

"Ребят будут ждать с 22 по 26 января на ВДНХ и в парках, спортивных комплексах и культурных центрах. В программе – встречи с героями России, конкурсы, фестивали предпринимательства и короткометражного кино", – подчеркнула заммэра.

По словам Сергуниной, 22 января состоится финал конкурса "Мисс и мистер студенчество Москвы", участниками которого станут 22 человека. Они подготовили индивидуальные и совместные номера.

Кроме того, 23 января в Москве посвятят патриотической теме "Город героев". В университетах и городских молодежных пространствах организуют встречи с участниками СВО и ветеранами боевых действий.

Между тем 24 января на площадке легкоатлетического манежа Московского государственного строительного университета (МГСУ) проведут первый этап соревнования "Лига универов". Команды пройдут три испытания, в числе которых интеллектуальный квиз, творческий тур и спортивное состязание.

В этот же день молодежь сможет посетить V Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства "Студфест" и Молодежный фестиваль короткометражного кино "Фундук".

Также 25 января студенты приглашаются бесплатно покататься на коньках в московских парках и на других городских площадках, для этого нужно будет показать студенческий билет. Вход будет свободным и для обладательниц имени Татьяна любого возраста, им понадобится паспорт.

На ВДНХ в Татьянин день состоятся тематические экскурсии. Участникам мероприятия "Время первых. Студенты космоса" расскажут про подготовку космических первопроходцев. В рамках познавательной прогулки Vivat Academia! Vivant professōres! гости узнают о жизни и традициях русского студенчества в разные века.

Кроме того, 25 января на катках в парке Дружбы и саду имени Н. Э. Баумана пройдет бал-маскарад, а в "Лужниках" – флешмоб Снегурочек. 26 января 50 команд пригласят принять участие в Московском студенческом чемпионате "Думай. Отвечай".

Вместе с тем Москва в 2024 году стала "Молодежной столицей России" и центром различных событий. За прошлый год в столице прошло свыше двух тысяч мероприятий для молодых москвичей и ребят со всей страны. День молодежи собрал 227 тысяч участников, а День первокурсника открыл новый этап жизни для студентов.

